Bayer: le Japon a approuvé le vaccin Eylea 8 mg

(CercleFinance.com) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social (MHLW) a approuvé le nouveau vaccin Eylea 8 mg (aflibercept 8 mg) pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) néovasculaire (DMLA) et de l'oedème maculaire diabétique (OMD).



Cette décision est basée sur les résultats positifs des essais cliniques PULSAR et PHOTON / Eylea 8 mg.



Dans ces essais cliniques, l'aflibercept 8 mg a démontré une durabilité sans précédent pour la grande majorité des patients avec des injections moins fréquentes et une efficacité et une innocuité comparables à celles d'Eylea TM 2 mg (aflibercept 2 mg) avec un intervalle de traitement fixe de 8 semaines.



' En s'appuyant sur ce standard thérapeutique élevé, les patients ont désormais la possibilité de bénéficier d'Eylea 8 mg avec des injections moins fréquentes tout en bénéficiant d'un gain de vision durable, d'un contrôle rapide et résilient des fluides et d'une sécurité comparable à celle d'Eylea 2 mg ', a déclaré Michael Devoy, directeur médical de la division pharmaceutique de Bayer.





