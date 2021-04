Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : le début d'année présenté comme 'réussi' Cercle Finance • 27/04/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi à l'occasion de son assemblée générale annuelle que les premières indications d'activité pour 2021 allaient dans le sens d'un début d'année 'réussi'. S'adressant aux actionnaires, le directeur général du géant allemand de la chimie, Werner Baumann, a également fait amende honorable après un exercice 2020 marqué par des objectifs manqués et une performance boursière jugée 'décevante'. 'Nous n'avons pas réalisé vos attentes l'an dernier, et nous n'avons pas atteint les nôtres non plus', a reconnu le cadre dirigeant dans un communiqué publié avant l'assemblée générale virtuelle. Pour Baumann, 2021 devrait constituer une année de 'transition' qui pourrait néanmoins réserver quelques bonnes surprises, notamment dans les métiers liés à l'agriculture. Le patron de Bayer estime en effet que le groupe est mieux positionné que quiconque pour profiter du potentiel représenté sur le long terme par ce qu'il appelle le marché de la 'bio-révolution'. A la Bourse de Francfort, l'action Bayer réagissait peu à ces annonces mardi matin, accusant un repli de l'ordre de 0,4% en milieu de matinée.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.75%