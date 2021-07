Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : le DA01 obtient la désignation 'Fast Track' de la FDA Cercle Finance • 19/07/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé la désignation 'Fast Track' à la thérapie neuronale dopaminergique 'DA01' de sa filiale à 100%, BlueRock Therapeutics LP. DA01 est actuellement en cours d'évaluation dans le cadre d'une étude de phase I pour le traitement de la maladie de Parkinson à l'état avancé. La désignation 'Fast Track' de la FDA vise à faciliter le développement et l'examen de candidats-médicaments qui traitent des affections graves sans traitement médical satisfaisant. 'C'est une étape importante qui nous aidera à accélérer davantage notre développement clinique du DA01 pour la maladie de Parkinson ', a déclaré Joachim Fruebis, directeur du développement chez BlueRock.

