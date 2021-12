Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: le CHMP recommande la finérénone information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 16:07









(CercleFinance.com) - Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) a recommandé vendredi la finérénone de Bayer dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique associée au diabète de type 2.



La finérénone avait déjà été approuvée au mois de juillet dernier aux Etats-Unis sous la marque commerciale Kerendia pour les patients atteints de néphropathie chronique et de diabète de type 2 suite à des résultats de phase III jugés positifs.



La finérénone est un antagoniste non stéroïdien sélectif des récepteurs des minéralcorticoïdes (RM) qui bloque un grand nombre des effets nocifs associés à la suractivation des RM à l'origine de lésions rénales et cardiaques par des processus inflammatoires et fibrotiques.



La décision finale des autorités européennes est attendue dans les prochains mois.





