Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : lancement de semences de légumes biologiques information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 09:53









(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui le lancement de semences produites de manière biologique, dites 'Vegetables by Bayer'. Les cultures se concentreront dans un premier temps autour des tomates, poivrons et concombres, pour le marché des serres et seront commercialisées sous les marques Seminis et De Ruiter. Bayer répond ainsi à la croissance de la demande mondiale. La Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique (IFOAM) estime d'ailleurs que le marché mondial actuel des aliments biologiques vaut plus de 106 MdsE et que celui des semences bio devrait passer de 355 M$ en 2020 à 480 M$ en 2025. ' Le lancement de nos semences potagères certifiées biologiques représente une opportunité de continuer à offrir nos meilleures variétés et résistances aux maladies à la pointe de l'industrie aux producteurs du marché des produits biologiques, tout en soutenant le choix des consommateurs', a déclaré Inci Dannenberg, président de Global Vegetable Seeds chez Bayer.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.