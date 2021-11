Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : lancement d'une étude de phase III sur le vericiguat information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 12:59









(CercleFinance.com) - Bayer et son partenaire de développement Merck ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle étude de phase III portant sur l'utilisation élargie du traitement de l'insuffisance cardiaque (IC), le vericiguat. Baptisée VICTOR, cette étude explorera l'efficacité du vericiguat chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique et une fraction d'éjection réduite de 40% ou moins qui n'ont pas eu d'aggravation récente d'IC. ' Le Vericiguat est actuellement approuvé dans plusieurs pays pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui ont récemment connu une aggravation de l'événement', explique le Dr Javed Butler, président du département de médecine du centre médical de l'Université du Mississippi. 'Avec cette nouvelle étude, nous sommes impatients d'évaluer l'utilisation du vericiguat plus tôt dans la progression de l'insuffisance cardiaque et d'évaluer son bénéfice potentiel pour une population plus large d'insuffisance cardiaque', ajoute-t-il.

