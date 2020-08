Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : lancement d'une co-entreprise dans l'agriculture Cercle Finance • 12/08/2020 à 10:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Bayer annonce ce jour que Leaps by Bayer, sa branche d'investissement responsable, et Temasek, société d'investissement basée à Singapour, vont investir et former ensemble une nouvelle société, Unfold. 'La nouvelle entreprise se concentrera sur l'innovation dans les variétés de légumes dans le but d'élever l'agriculture verticale au niveau supérieur de qualité, d'efficacité et de durabilité', explique Bayer. Unfold a ainsi levé, dans un premier temps, quelque 30 millions de dollars.

