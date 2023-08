Bayer: lancement d'études sur l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 24/08/2023 à 12:15

(CercleFinance.com) - Bayer annonce le lancement de trois études supplémentaires pour étendre son programme d'insuffisance cardiaque (IC) avec la finerénone, dans le cadre du programme MOONRAKER.



En plus de l'étude de phase III en cours (FINEARTS-HF), qui étudie la finerénone par rapport au placebo chez plus de 6 000 patients atteints d'IC ​​​avec une fraction d'éjection légèrement réduite ou préservée, les nouvelles études évalueront l'efficacité et l'innocuité de la finerénone chez environ 9 300 patients supplémentaires atteints d'IC ​​avec fraction d'éjection réduite (HfrEF), légèrement réduite (HfmrEF) et/ou préservée (HfpEF).



Avec plus de 15000 patients au total, MOONRAKER est en passe de devenir l'un des plus grands programmes d'étude sur l'insuffisance cardiaque à ce jour, souligne la laboratoire.



'Avec l'ajout de ces études dans le cadre du programme d'essais cliniques MOONRAKER sur l'insuffisance cardiaque, nous visons à acquérir une compréhension globale de la finerénone pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, en examinant son efficacité et sa sécurité dans une perspective globale. un large éventail de patients et de contextes cliniques', a déclaré le Dr Michael Devoy, directeur médical de Bayer.