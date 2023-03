Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: lance une étude de phase III sur Nubeqa information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - Bayer annonce étendre à nouveau son programme mondial de développement clinique du darolutamide destiné au traitement du cancer de la prostate.



Dans ce cadre, une nouvelle étude clinique de phase III va étudier l'efficacité du darolutamide associé à une thérapie de privation androgénique (ADT) par rapport à l'ADT seul dans le cancer de la prostate hormono-sensible, chez certains des patients présentant un risque élevé de récidive biochimique (BCR).



Le darolutamide est déjà approuvé sous le nom de marque Nubeqa pour le traitement des patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (nmCRPC), qui présentent un risque élevé de développer une maladie métastatique ainsi qu'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



Bayer estime que le pic potentiel de vente de Nubeqa dépassera les 3 milliards d'euros.





