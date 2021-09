Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : lance un registre de transparence en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 11:53









(CercleFinance.com) - Bayer AG annonce le lancement de 'Bayer Science Collaboration Explorer', soit un registre de transparence visant notamment à améliorer la confiance du public à long terme dans la science et la recherche. Cette base de données ouverte pourrait aussi conduire à de nouvelles collaborations scientifiques avec des universités, des instituts de recherche publics ou même des particuliers en Allemagne, espère la firme. ' Résoudre les grands défis de l'humanité nécessite des innovations scientifiques fiables. Et pour cela, nous avons besoin de transparence ', affirme Werner Baumann, directeur général de Bayer AG. Bayer assure d'ailleurs être la première entreprise du futur DAX-40 à lancer un registre de transparence. Il sera tout d'abord introduit en Allemagne puis ' dans d'autres pays '.

