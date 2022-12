Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: lance un outil pour plus de transparence dans la R&D information fournie par Cercle Finance • 07/12/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier le lancement de la plateforme Bayer Science Collaboration Explorer (BSCE) dans le cadre de ses efforts visant à renforcer la confiance du public dans les innovations scientifiques, les processus et les activités de R&D.



Cette base de données accessible au public va permettre à Bayer de partager des informations sur ses collaborations scientifiques et ses nouveaux contrats avec des universités, instituts de recherche publics et particuliers.



Alors que la science en général est confrontée à une érosion de la confiance, Bayer s'attaque ainsi manière proactive aux problèmes d'opacité autour de la recherche financée par les entreprises en mettant à la disposition du public 'des informations claires, compréhensibles et accessibles pour toutes les parties prenantes'.



Bayer révèle d'ailleurs que seulement 29% des adultes américains déclarent avoir une grande confiance dans les scientifiques pour agir dans le meilleur intérêt du public, contre 39% en novembre 2020.



'Nous voyons donc le lancement de l'Explorer comme celui d'un outil qui change la donne pour générer un dialogue important sur la confiance dans la science', conclut Matthias Berninger, vice-président exécutif des affaires publiques, de la science et du développement durable chez Bayer.





