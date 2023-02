Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Bayer: lance un nouveau produit pour le coton information fournie par Cercle Finance • 07/02/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la commercialisation de la technologie ThryvOn™ aux États-Unis, un produit biotechnologique unique pour le coton dont le lancement est prévu pour la saison de plantation du coton 2023.



' Ce produit unique dans l'industrie offre une défense sans précédent contre les principales espèces de pucerons et de punaise ' annonce Bayer.



Bollgard® 3 ThryvOn™ avec la technologie XtendFlex® est désormais disponible dans le commerce. La technologie ThryvOn offre une protection intégrée et peut réduire le nombre d'applications d'insecticides nécessaires pour lutter contre les principales espèces de pucerons et de punaise.



' Ce produit offre aux agriculteurs des outils supplémentaires pour se protéger contre ces insectes nuisibles. Au cours du programme d'essais sur le terrain Ground Breakers® de Bayer en 2021 et 2022, il a été démontré que la technologie réduisait les dommages moyens causés par ces espèces tout au long de la saison, ce qui peut permettre un démarrage plus fort des plants de coton et un meilleur potentiel de rendement ' indique le groupe.