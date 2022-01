Bayer: lance le programme Testing4Ag pour favoriser la R&D information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 11:03

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement de Testing4Ag, un nouveau programme offrant aux chercheurs du monde entier la possibilité de soumettre de nouveaux produits chimiques à Bayer pour des tests dans l'espoir d'identifier de nouveaux modes d'action potentiels pour lutter contre les maladies fongiques, les insectes nuisibles ou les mauvaises herbes.



Testing4Ag, qui fait partie de l'approche de développement et d'innovation du partenariat Open4Ag de Bayer, cherche à développer la dernière génération de produits de protection des cultures qui répondent de manière sûre et durable aux besoins changeants des producteurs.



' Bayer est le leader de la R&D agricole et nous nous engageons à conduire l'avenir de l'agriculture en proposant des solutions innovantes et durables aux problèmes auxquels les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui et demain ', a déclaré Bob Reiter, responsable de la recherche et du développement à la division Crop Science de Bayer. '





Testing4Ag aidera les scientifiques à en apprendre davantage sur leurs propres composés grâce à des tests et à des résultats transparents, assure Bayer.