Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : la prochaine AG devrait se tenir en ligne uniquement Cercle Finance • 27/03/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce jour qu'il prévoit de tenir son assemblée annuelle des actionnaires en ligne uniquement, en raison de la propagation du coronavirus. Ce serait la première fois de son histoire que l'AG ne se tiendrait pas de manière physique, précise le groupe. L'AG des actionnaires se tiendrait cependant toujours le 28 avril.

Valeurs associées BAYER XETRA -2.38%