Bayer : la mise sur le marché du Verquvo approuvée dans l'UE

(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché dans l'UE du Verquvo (vericiguat), un traitement indiqué dans l'insuffisance cardiaque développé conjointement avec Merck. 'L'approbation de Verquvo dans l'UE représente une avancée significative pour les personnes vivant avec cette maladie ', a déclaré le Dr Michael Devoy, directeur médical et responsable des affaires médicales et de la pharmacovigilance de la division pharmaceutique chez Bayer. Déjà approuvé aux Etats-Unis et au Japon, vericiguat fait actuellement l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en Chine ainsi que dans plusieurs autres pays du monde, souligne Bayer.

Valeurs associées BAYER XETRA +1.67%