Bayer : la FDA élargit l'indication du Xarelto information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 16:28









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé une extension de l'indication du Xarelto (rivaroxaban), afin de pouvoir traiter les patients souffrant de maladie artérielle périphérique (MAP) symptomatique ayant subi une revascularisation récente des membres inférieurs. Pour le Dr Michael Devoy, directeur médical chez Bayer, 'cette approbation constitue une avancée importante pour les patients atteints de MAP'. L'approbation ouvre par ailleurs la voie à l'évolution de la norme actuelle de soins pour les patients atteints de MAP, ajoute Marc P. Bonaca, du Département de médecine cardiovasculaire de l'Université du Colorado Anschutz Medical Campus, située à Aurora. Associé à l'aspirine, le Xarelto est le premier traitement aux États-Unis indiqué pour aider à réduire les risques d'événements cardiovasculaires majeurs chez les patients atteints de maladie coronarienne mais aussi les événements vasculaires thrombotiques majeurs chez certains patients atteints d'une MAP.

Valeurs associées BAYER XETRA +0.70%