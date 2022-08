Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: la FDA approuve une utilisation prolongée de Mirena information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que sa demande de nouveau médicament supplémentaire (sNDA) pour une utilisation prolongée de son système de contraception intra-utérin libérant du lévonorgestrel (LNG) Mirena a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



La nouvelle indication porte ainsi la durée d'utilisation du dispositif à un total de 8 ans, au lieu de 6 ans.

Cette approbation s'appuie sur les résultats d'un essai démontrant que le dispositif conservait une efficacité contraceptive élevée après une période de 6 à 8 ans.



' Cette extension de l'indication souligne l'engagement continu de Bayer à stimuler l'innovation dans le domaine de la santé des femmes et à offrir aux femmes une grande variété de méthodes contraceptives au cours de leur vie reproductive ', a déclaré le Dr Michael Devoy, directeur médical de Bayer AG.



Le laboratoire précise avoir soumis l'extension d'indication de Mirena pour la contraception dans l'UE en début d'année.





Valeurs associées BAYER XETRA +0.64%