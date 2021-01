Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : la FDA accorde un examen prioritaire à la finérénone Cercle Finance • 12/01/2021 à 16:19









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait accepté sa demande de nouveau médicament (NDA) et accordé un examen prioritaire pour la finérénone, dans le cadre du soin des patients atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2). 'La finerénone offre une nouvelle stratégie potentielle pour prévenir d'autres dommages aux organes terminaux, pour retarder la progression de l'IRC et réduire le risque d'événements cardiovasculaires', estime le Dr Michael Devoy, de la division pharmaceutique de Bayer AG. La médecin s'est par ailleurs réjoui de la mise en place d'une procédure d'examen prioritaire, 'car cela accélère potentiellement notre capacité à mettre la finérénone à la disposition des patients', analyse-t-il. Le statut d'examen prioritaire signifie en effet que la FDA est en mesure de prendre une décision concernant la demande de nouveau médicament dans un délai de six mois, contre dix mois dans la procédure standard.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.80%