Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : la cession de la santé animale désormais finalisée Cercle Finance • 03/08/2020 à 14:36









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé lundi avoir finalisé la cession de sa filiale de santé animale à Elanco, l'ancienne branche de pharmacie vétérinaire d'Eli Lilly. L'opération a été bouclée suite à la réception de la totalité des conditions nécessaires, y compris le feu vert des différentes autorités de régulation, explique le géant de la chimie et de la pharmacie allemand dans un communiqué. Bayer précise qu'il va percevoir près de 5,2 milliards de dollars suite à la finalisation de la cession, ainsi que 72,9 millions d'actions Elanco correspondant à quelque 15,5% du capital de la société américaine. Le groupe basé à Leverkusen dit toujours avoir l'intention de se séparer de cette participation, une fois que les délais de conservation des titres l'y autoriseront, sans doute à la mi-2021.

Valeurs associées BAYER XETRA +2.83%