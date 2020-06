Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : l'UE autorise l'acquisition de BAH par Elanco Cercle Finance • 09/06/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - La Commission autorise l'acquisition de la division de santé animale de Bayer par Elanco, sous réserve de certaines conditions. La décision est subordonnée au désinvestissement des produits d'otite et de plusieurs types de parasiticides dans l'Espace économique européen (EEE), au Royaume-Uni et dans le monde. Cette transaction entraînerait la création de la deuxième plus grande entreprise de santé animale au monde. Elanco et la division de la santé animale de Bayer (BAH) développent et fournissent des produits pharmaceutiques pour les animaux de compagnie et le bétail dans le monde entier. La Commission a donc conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence.

Valeurs associées BAYER XETRA -1.23%