Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : l'UE approuve des gouttes auriculaires pour chiens Cercle Finance • 12/12/2019 à 13:02









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que l'Union européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Neptra, un traitement pour les infections de l'oreille canine en une seule application. Neptra sera disponible sur le marché européen début 2020.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.26%