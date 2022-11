Bayer: l'intelligence artificielle au coeur de l'imagerie information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il comptait présenter un certain nombre d'innovations faisant la part belle à l'intelligence artificielle lors du congrès américain de radiologie RSNA qui s'ouvrira ce dimanche à Chicago.



Le groupe pharmaceutique allemand indique avoir signé un certain nombre d'accords de collaboration avec des développeurs d'applications tels que Quantib, ClariPi et Exini Diagnostics afin d'enrichir sa plateforme d'imagerie médicale Calantic.



Avec ces nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, Bayer va être en mesure de proposer - à partir de sa solution numérique - des outils pour la détection des maladies respiratoires et neurologiques, mais aussi pour l'imagerie de la prostate ou mammaire.



Bayer souligne que ces technologies largement automatisées et standardisées constituent un bon moyen, du point de vue des centres de santé, de faire face à la pénurie de personnel en utilisant les avantage de l'intelligence artificielle et des données.



Le groupe rappelle qu'il a récemment lancé le programme Calantic Spark, un accélérateur dédié aux concepteurs d'applications d'imagerie médicale et d'intelligence artificielle pour la radiologie, un projet pour l'instant limité à l'Europe et à l'Amérique du Nord.



Bayer compte également présenter lors du RSNA un logiciel encore expérimental permettant d'uniformiser les protocoles d'injection d'agents de contraste.