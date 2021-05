Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : l'EMA favorable à la mise sur le marché du vericiguat Cercle Finance • 21/05/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - Bayer annonce aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l'autorisation de mise sur le marché du vericiguat dans le cadre du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique chez certains patients. De nombreux patients souffrants d'insuffisance cardiaque font souvent face à une aggravation progressive des symptômes, et, malheureusement, une personne sur cinq ne survit pas plus de deux ans après une aggravation de l'insuffisance cardiaque, explique en substance le Dr Burkert Pieske, professeur en médecine interne et cardiologie à l'Hôpital universitaire de la Charité (Berlin). Selon le scientifique, une fois mis sur le marché, le vericiguat constituera la première option de traitement ' à briser le cycle de l'aggravation des événements, à réduire le risque de ré-hospitalisation et, espérons-le, à faire une différence significative dans la vie des patients et de leurs familles.'

