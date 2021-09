Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : l'efficacité du Vitrakvi confirmée par quatre études information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce matin que les données de quatre analyses distinctes portant sur le Vitrakvi (larotrectinib) ont mis en évidence son bénéfice clinique soutenu chez les patients atteints de tumeurs solides avec fusion du gène TRK. 'Ces résultats cohérents dans les cancers avec fusion du gène TRK témoignent de son efficacité et de sa sécurité pour les adultes et les enfants', a déclaré Alexander Drilon, chef du service de développement précoce de médicaments au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. ' Ces résultats renforcent l'importance des médicaments oncologiques de précision en tant qu'avancée significative dans les soins contre le cancer et sont convaincants pour justifier l'utilisation du larotrectinib le plus tôt possible chez les patients atteints d'un cancer par fusion TRK', ajoute Scott Z. Fields , vice-président senior et responsable du département de la division ' Pharmaceuticals ' chez Bayer.

