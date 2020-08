Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : l'anticancéreux Xofigo approuvé en Chine Cercle Finance • 27/08/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Bayer a annoncé jeudi que l'agence chinoise des médicaments avait approuvé son alpha-immunothérapie Xofigo dans le traitement du cancer de la prostate résistant à la castration (mCRPC) accompagné de métastases au niveau osseux. Xofigo, une solution injectable de chlorure de radium déjà approuvée dans une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, l'Europe et le Japon, entraîne des cassures de l'ADN dans les cellules voisines de la tumeur, ce qui produit un effet anti-tumoral sur les métastases osseuses. D'après Bayer, 90% des patients atteints d'un cancer métastatique de la prostate présentent des métastases au niveau osseux.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.09%