Bayer: l'Alliance BLF ouvre son 1er centre d'Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que l'Alliance 'Better Life Farming' (BLF) a ouvert un premier centre BLF à Cordoba (Mexique) en février 2022, soit le premier d'Amérique latine.



Ce nouveau centre bénéfice du soutien de Bayer ainsi que des partenaires locaux AMSA (Agroindustrias Unidas de Mexico) et Yara.



BLF rassemble des organisations privées et publiques, aussi bien mondiales et locales, et a pour objectif d'améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et de leurs communautés dans les pays à revenu faible et intermédiaire.



Bayer - qui a fondé BLF en 2018, aux côtés d'IFC et Netafim - ajoute que des études d'évaluation sont en cours pour de nouveaux plans d'expansion de la BLF en Amérique latine, en Afrique et en Asie en 2022 afin 'd'aider à libérer tout le potentiel des petits exploitants agricoles'.