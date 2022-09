Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: Kimberly Mathisen remplace Fei-Fei Li au conseil information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 16:34









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi la nomination de Kimberly Mathisen, une américano-norvégienne de 50 ans passée par Procter & Gamble et Microsoft, au sein de son conseil de surveillance.



Titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, Kimberly Mathisen a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly.



Elle avait été nommée en 2013 à la tête de la branche de produits d'hygiène du groupe norvégien de produits de grande consommation Orkla avant de rejoindre la branche norvégienne de Microsoft en 2016.



Elle est, depuis 2021, la directrice générale de HUB Ocean, une ONG soutenue par le groupe norvégien de services pétroliers Aker.



Kimberly Mathisen succède à Fei-Fei Li, un professeur d'intelligence artificielle de 45 ans de l'Université de Stanford, qui avait renoncé à son mandat le mois dernier pour raisons médicales.





