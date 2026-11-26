( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant industriel allemand Bayer a annoncé jeudi investir jusqu'à 500 millions d'euros dans son usine pharmaceutique à Pékin, en Chine, le plus important investissement du groupe dans ce pays de plus en plus attractif pour le secteur, au détriment de l'Europe.

"L’investissement prévu permettra de créer des capacités de production flexibles pour des médicaments cardiovasculaires et de futurs produits en oncologie, principalement destinés au marché chinois", détaille un communiqué du groupe basé à Leverkusen (ouest).

Le démarrage de la production est prévu pour 2032 sur ce site, l'un des quatre possédés par Bayer en Chine.

"Cet investissement souligne l’importance stratégique de la Chine" pour la division "pharmaceutique" du groupe, souligne Stefan Oelrich, responsable de cette branche de médicaments sur ordonnance qui représentait 40 % de son chiffre d'affaires en 2025.

Ces derniers mois, les grands groupes pharmaceutiques comme Bayer ont critiqué le manque d'attractivité du continent européen, notamment à cause de prix des médicaments jugés trop bas et de règlementations perçues comme trop strictes, et privilégient davantage les États-Unis et l'Asie pour leurs investissements.

En octobre, Bayer avait annoncé investir 1,95 milliard d'euros dans un nouveau site pharmaceutique aux États-Unis, alors que l'administration Trump presse les laboratoires d'implanter leur production dans le pays.

Pour réussir en Chine, Bayer vante ses "points forts" en matière de recherche et développement, de production et de commercialisation pour "répondre encore mieux aux besoins des patients" locaux, selon le communiqué.

Par ailleurs, le groupe prévoit d’ici 2030 environ un milliard d’euros de dépenses en Chine dans l'activité pharmaceutique, notamment dans l’expertise médicale et la numérisation.

Mercredi, Bayer a annoncé dépenser jusqu'à 3,25 milliards de dollars pour obtenir la licence exclusive d'un traitement expérimental contre le cancer développé par l'entreprise pharmaceutique chinoise Hansoh.

L'agrochimie demeure la première source de revenus du géant allemand, mais elle a souffert ces dernières années des litiges américains liés au Roundup, herbicide au glyphosate accusé d'être cancérigène, et de prix bas dans les semences, tandis que les médicaments sur ordonnance se sont montrés plus robustes.

Vers 12H00 GMT, à la Bourse de Francfort, l'action Bayer grimpait de 4,06 % dans un indice Dax en hausse de 1,86 %.