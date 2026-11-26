Bayer annonce son intention d'investir jusqu'à 500 MEUR dans l'extension de son centre de production pharmaceutique à Pékin, ce qui constituerait son plus important investissement pharmaceutique dans un seul projet en Chine à ce jour.

Cet investissement permettra au groupe allemand de santé et d'agrochimie d'accroître ses capacités de production modulables de médicaments cardiovasculaires et de futurs produits oncologiques, principalement destinés au marché chinois.

"La Chine est l'un des marchés les plus importants pour les activités pharmaceutiques de Bayer. Ce projet d'investissement reflète la solidité de nos activités en Chine et notre confiance dans leur développement à long terme", déclare Stefan Oelrich, membre du directoire de Bayer et président de sa division pharmaceutique.

L'extension du site de Pékin permettra, dans un premier temps, d'accroître les capacités de production de médicaments cardiovasculaires et d'accueillir jusqu'à 300 collaborateurs. Dans le cadre d'un déploiement progressif, les installations situées dans la zone de développement économique et technologique de Pékin devraient également être dotées, à terme, de capacités de fabrication de produits à forte activité pharmacologique, notamment de médicaments oncologiques.

La nouvelle usine devrait être construite sur le site de production pharmaceutique existant de Bayer à Pékin et être dotée de technologies de pointe pour la fabrication de médicaments. Sa conception flexible et modulaire lui permettra d'évoluer en fonction des besoins du portefeuille de produits de Bayer et de couvrir un large éventail de traitements. La production devrait débuter dès 2032.

La nouvelle usine s'étendra sur environ 18 000 mètres carrés et comprendra trois modules de production fonctionnant indépendamment les uns des autres, permettant ainsi d'ajuster les capacités de production à l'évolution des besoins de l'activité.