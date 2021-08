Bayer : investit 45 M$ dans Sound Agriculture

(CercleFinance.com) - Sound Agriculture, une société de développement durable dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement de 45 M$ de Leaps by Bayer, branche d'investissement de Bayer.

Sound Agriculture s'appuie sur des technologies de pointe et utilise la biochimie pour exploiter les capacités naturelles des plantes et augmenter la vitesse et l'efficacité de l'agriculture.

Sound Agriculture mobilise ainsi l'épigénétique pour permettre une différenciation naturelle des plantes plus rapidement. En ciblant les améliorations du goût, de la nutrition, de la durabilité ou de l'apparence, la sélection à la demande permet un système alimentaire plus agile, assure Bayer.

Le financement contribuera à résoudre les problèmes critiques de l'industrie alimentaire et agricole, responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre et de la dégradation de la qualité de l'eau et de la santé des sols, ajoute la société.