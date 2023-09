Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: investit 250 ME dans une nouvelle usine information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 12:10









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé l'ouverture d'un nouveau site de production à Turku, en Finlande, afin de garantir l'approvisionnement à long terme en contraceptifs réversibles à action prolongée (LARC).



L'investissement de 250 millions d'euros joue un rôle crucial dans la réalisation de l'objectif mondial de durabilité de Bayer visant à fournir à 100 millions de femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) un accès à la contraception moderne d'ici 2030.



La nouvelle installation utilisera l'automatisation, la robotique et les technologies numériques pour permettre des progrès significatifs, ce qui permettra d'accroître les capacités.



Parallèlement à l'usine de Turku, Bayer construit une nouvelle usine de production ultramoderne, spécialisée dans la production et la fourniture de LARC à Alajuela, au Costa Rica.



Ces deux projets font partie de l'investissement global de Bayer de plus de 400 millions d'euros pour soutenir le choix et l'accès des femmes à la contraception à travers le monde.





