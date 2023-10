Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: investissement de 250 ME pour une nouvelle usine information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un investissement de 250 millions de dollars dans une nouvelle usine de fabrication de thérapies cellulaires située à Berkeley, Californie, États-Unis.



La nouvelle usine fournira des produits de thérapie cellulaire pour les essais cliniques de stade avancé et les futurs lancements du bemdaneprocel (BRT-DA01) de BlueRock Therapeutics, une thérapie cellulaire expérimentale actuellement en cours d'évaluation pour le traitement de la maladie de Parkinson.



' Cette nouvelle installation garantit que notre investissement dans les thérapies cellulaires peut devenir une réalité pour les patients du monde entier ', a déclaré Stefan Oelrich, membre du conseil d'administration de Bayer AG et président de la division pharmaceutique de la société.



' Les thérapies cellulaires représentent une opportunité importante pour traiter les maladies différemment en ciblant la cause sous-jacente ou en permettant au corps humain de restaurer ses fonctions vitales. '





