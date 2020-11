Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : investissement dans une société de génétique Cercle Finance • 12/11/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Bayer annonce sa participation, au côté notamment de Humboldt Fund, à un tour de table de financement de 65 millions de dollars de Metagenomi, une société de génétique de nouvelle génération créée par des scientifiques de l'Université de Berkeley en 2018. Le groupe allemand de chimie et de santé explique que les fonds ainsi levés permettront à cette société d'accélérer l'expansion de ses systèmes de modification génétique pour des usages thérapeutiques potentiels dans l'oncologie ou les maladies génétiques.

