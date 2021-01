Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : investissement dans la biotech Ukko Cercle Finance • 27/01/2021 à 13:47









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa branche d'investissement Leaps by Bayer a dirigé un financement de série B de 40 millions de dollars au profit d'Ukko, une société de biotechnologie visant à combattre les allergies et les sensibilités alimentaires. Ukko exploite l'intelligence artificielle (IA) et l'ingénierie des protéines pour développer des aliments et des thérapies. Le nouveau financement lui permettra de participer à des essais cliniques avec son médicament expérimental pour les allergies aux arachides. Pour ce financement, Leaps by Bayer a été rejoint par Continental Grain Company, Skyviews Life Science, PeakBridge Ventures, Fall Line Capital, ainsi que les investisseurs existants Khosla Ventures, Innovation Endeavors et TIME Ventures.

