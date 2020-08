Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : investissement dans la biotech américaine Triumvira Cercle Finance • 27/08/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi avoir participé au dernier tour de table de Triumvira, une biotech texane qui a levé quelque 55 millions de dollars dans le cadre de l'opération. Le géant allemand précise avoir conduit cet prise de participation aux côtés de Northpond Ventures, un fonds d'investissement spécialisé dans les sciences de la vie et la technologie. Basée au Texas mais aussi présente au Canada, Triumvira est à l'origine d'une plateforme de réaction cellulaire qui s'attaque aux cellules cancéreuses. Dans son communiqué, Bayer explique que la prévention et le traitement du cancer constituent aujourd'hui les axes prioritaires de sa politique d'investissement dans des start-ups.

