Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: initiatives pour l'édition de génome dans les légumes information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 10:32









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir lancé deux initiatives avec des partenaires externes pour promouvoir l'édition du génome dans les légumes.



En collaboration avec la société biotechnologique sud-coréenne G+FLAS, Bayer développe des tomates enrichies en vitamine D3 pour lutter contre la carence mondiale en vitamine D. Une autre initiative implique un accord de licence avec la startup américaine Pairwise pour commercialiser des moutardes génétiquement modifiées, 'riches en nutriments et au goût unique'.



Ces collaborations font partie de la stratégie d'innovation ouverte de Bayer, combinant ses capacités de recherche et développement avec l'expertise externe pour améliorer la valeur nutritionnelle, l'impact environnemental et l'attrait des fruits et légumes. B





Valeurs associées BAYER XETRA -0.19%