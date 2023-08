Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: Heike Prinz rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Bayer AG annonce avoir nommé à l'unanimité Heike Prinz au conseil d'administration de Bayer à compter du 1er septembre 2023.



Elle deviendra la directrice des talents et la directrice du travail de l'entreprise.



Heike Prinz (58 ans), récemment responsable des opérations commerciales pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique de la division pharmaceutique de Bayer et membre du comité exécutif des produits pharmaceutiques, a près de trente-sept ans de carrière chez Bayer.



Heike Prinz a rejoint Schering AG, que Bayer a acquise en 2006, en novembre 1986, et a occupé des postes à responsabilité croissante dans les ventes, le marketing, en tant que chef de cabinet et dans la direction générale, entre autres.





