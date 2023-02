Bayer: évolution du conseil de développement durable information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 12:11

(CercleFinance.com) - Bayer annonce l'arrivée de trois nouveaux membres au sein de son Conseil de développement durable externe indépendant.



Ainsi, Agnes Binagwaho, Dante Pesce et Jeffrey Ubben viendront renforcer l'expertise du conseil dans des domaines clés tels que l'accès aux médicaments, les droits de l'homme et la finance durable. Ils succéderont à Braulio Ferreira de Souza Dias, Liz Jarman et Anushka Ratnayake, tous trois démissionnaires.



Depuis 2020, le conseil de développement durable accompagne le conseil d'administration dans la mise en oeuvre de ses objectifs de développement durable et le conseille dans divers domaines (R&D, enseignement, politique...).



Agnes Binagwaho est co-fondatrice et ancienne vice-chancelière de l'Université de l'équité en santé mondiale. Elle a été nommée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes pour 2020 et 2021.



Dante Pesce est conseiller stratégique principal sur les droits de l'homme et la conduite responsable des entreprises pour l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et ancien président et membre du groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme.



Enfin, Jeffrey Ubben est fondateur et directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille d'Inclusive Capital Partners, une société d'investissement axée sur l'augmentation de la valeur actionnariale et la promotion 'de saines pratiques environnementales, sociales et de gouvernance'.