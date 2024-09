Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: étude positive sur la finérénone en cardiologie information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que les résultats d'une étude de phase III ont montré que la finérénone (Kerendia/Firialta) avait permis d'améliorer significativement les résultats cardiovasculaires chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) de 40 % ou plus.



Comparée au placebo, la finérénone a réduit de 16 % le risque de décès cardiovasculaire et d'événements liés à l'insuffisance cardiaque sur une période médiane de 32 mois.



'Les bénéfices observés étaient cohérents dans tous les sous-groupes de patients, indépendamment du traitement de fond ou des comorbidités', souligne le laboratoire.



La finérénone, si elle est approuvée, pourrait devenir un traitement important pour ces patients, qui ont actuellement peu d'options thérapeutiques efficaces.



Les résultats de l'étude ont été présentés lors du Congrès de la Société Européenne de Cardiologie 2024 et publiés dans le New England Journal of Medicine.







Valeurs associées BAYER 28,05 EUR XETRA +0,65%