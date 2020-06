Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : étude de phase III pour la finerenone Cercle Finance • 16/06/2020 à 11:57









(CercleFinance.com) - Bayer étend son programme de développement clinique pour la finerenone avec une étude de phase III chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de fraction d'éjection préservée. FINEARTS-HF est la première étude à grande échelle et à long terme à étudier la finerenone, un antagoniste sélectif non stéroïdien des récepteurs des minéralocorticoïdes sur les résultats de morbidité et de mortalité dans une population de patients souffrant d'insuffisance cardiaque. ' Aucun traitement n'est actuellement approuvé pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de fraction d'éjection préservée. Ces patients présentent un risque substantiel d'événements cardiovasculaires, ce qui représente un énorme besoin non satisfait en matière de maladies cardiovasculaires ', a déclaré Scott D. Solomon. ' L'étude FINEARTS-HF évaluera si la finerenone entraîne une réduction du risque de décès cardiovasculaire et d'autres événements d'insuffisance cardiaque chez ces patients '.

Valeurs associées BAYER XETRA +4.92%