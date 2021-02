Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : étend son programme de développement du Nubeqa Cercle Finance • 08/02/2021 à 14:46









(CercleFinance.com) - Bayer et Orion Corporation étendent le programme mondial de développement clinique du Nubeqa (darolutamide) dans le domaine du cancer de la prostate, annonce aujourd'hui Bayer. Une nouvelle étude de phase III va évaluer l'efficacité du Nubeqa associé à une thérapie de privation androgénique (ADT) en comparaison au placebo + ADT chez les hommes atteints d'un cancer métastatique de la prostate hormono-sensible (mHSPC). 'Compte tenu des résultats encourageants que nous avons observés avec le composé jusqu'à présent, il est important que nous évaluions également le potentiel du darolutamide à d'autres stades de la maladie pour offrir aux hommes atteints de mHSPC une nouvelle option de traitement efficace et répondant à la gène des effets secondaires', a déclaré le Dr Scott Z. Fields, vice-président senior et chef du développement oncologique chez Bayer.

