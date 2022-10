Bayer: étend ses recherches dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 09:54

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui élargir son programme de développement clinique en se concentrant sur les symptômes vasomoteurs (VMS) causés par l'hormonothérapie reçue par certaines femmes souffrant d'un cancer du sein, via le lancement d'une étude de phase III, baptisée OASIS 4.



La majorité de ces patientes présentant un cancer du sein à récepteurs hormonaux positifs reçoivent une hormonothérapie adjuvante. Les symptômes vasomoteurs (VMS ; également appelés bouffées de chaleur) sont un effet indésirable connu de l'hormonothérapie.



'Ces symptômes vasomoteurs peuvent affecter de manière intensive la qualité de vie et la poursuite du traitement de ces femmes, ce qui pourrait à son tour avoir un impact sur l'efficacité de leur traitement contre le cancer et donc sur leur survie', a déclaré le Dr Christian Rommel, membre du comité exécutif de la division pharmaceutique de Bayer AG et responsable mondial de la recherche et du développement.



' En ajoutant OASIS 4 à notre programme de phase III avec l'élinzanetant, nous visons à aider les patients présentant des symptômes vasomoteurs causés par leur hormonothérapie à améliorer leur qualité de vie', poursuit le Dr Rommel.



L'étude de phase III OASIS 4 prévoit de randomiser près de 400 patientes dans environ 95 centres et 15 pays afin d'étudier l'efficacité et l'innocuité de l'élinzanetant 120 mg une fois par jour chez les femmes à haut risque de cancer du sein et chez les patientes atteintes d'un cancer du sein présentant des symptômes vasomoteurs causés par l'hormonothérapie.