Bayer: essais cliniques dans la DMLA et l'OMD

(CercleFinance.com) - The Lancet a publié les données d'essais cliniques pour l'aflibercept 8 mg (Eylea™ 8 mg) de l'étude pivot de phase III PULSAR dans la dégénérescence maculaire néovasculaire liée à l'âge (DMLA) et de l'étude de phase II/III PHOTON dans l'oedème maculaire diabétique (OMD) au cours de la première année de traitement (à la semaine 48).



L'aflibercept 8 mg (Eylea™ 8 mg) avec des intervalles de traitement prolongés de 12 ou 16 semaines a démontré des gains de vision non inférieurs par rapport à l'aflibercept 2 mg (Eylea™ 2 mg) de soins standard à une dose fixe de 8 semaines pour les patients atteints d'aflibercept néovasculaire (humide) dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et oedème maculaire diabétique (OMD) au cours de la première année (à la semaine 48).



Eylea 8 mg est le premier médicament à montrer des résultats de durabilité sans précédent, un contrôle des fluides rapide et résilient et un profil de sécurité comparable à norme de soins Eylea 2 mg/intervalles de dosage prolongés.



' Dans ses essais cliniques, Eylea 8 mg a montré des bénéfices significatifs et cliniquement pertinents, permettant aux patients de parvenir à un contrôle durable de la maladie. Cela signifie fournir des gains de vision durables et uniques avec des intervalles de traitement prolongés, un contrôle des fluides rapide et résilient et un profil de sécurité comparable à celui d'Eylea 2 mg ', a déclaré le professeur Paolo Lanzetta, président du département d'ophtalmologie de l'université d'Udine, en Italie, et membre du comité de pilotage des essais cliniques.





