Bayer: essai concluant dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Bayer fait savoir que son essai de phase III portant sur le darolutamide en combinaison avec la thérapie de privation androgénique (ADT) a montré que ce traitement améliorait significativement la survie sans progression radiologique (SSPr) par rapport au placebo + ADT chez les patients atteints de cancer de la prostate métastatique sensible aux hormones (mHSPC).



Les analyses de sécurité indiquent que le darolutamide + ADT est comparable au placebo + ADT, confirmant son profil de tolérabilité bien établi observé dans les essais précédents.



Bayer prévoit de présenter les résultats détaillés lors d'une prochaine conférence scientifique et de rechercher une approbation réglementaire mondiale pour étendre l'indication du darolutamide.







