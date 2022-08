Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: en hausse après une décision de justice favorable information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - L'action Bayer s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Francfort, en réaction à une décision de justice favorable dans le litige qui l'opposait à son compatriote BASF.



Le groupe de Leverkusen indique avoir obtenu un non-lieu de la part d'un tribunal arbitral dans le cadre du procès qui l'opposait au chimiste allemand, qui l'accusait d'avoir fourni des informations inexactes lors d'une transaction conclue à l'occasion de son rapprochement avec l'américain Monsanto.



'Bayer a fourni des renseignements satisfaisants quant à la structure de coûts des activités de semences rachetées par BASF en août 2018 sans déroger à ses obligations contractuelles', assure-t-il dans un communiqué.



L'opération portait sur le rachat par BASF de produits de protection contre les mauvaises herbes pour les champs de soja et de colza pour un montant de quelque 5,9 milliards d'euros.



Suite à cette annonce, l'action Bayer grimpait de 5%, alors que l'indice DAX prenait 0,6%.





