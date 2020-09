Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : en baisse, un broker reprend la couverture à 'neutre' Cercle Finance • 03/09/2020 à 17:00









(CercleFinance.com) - Le titre Bayer évolue dans le rouge ce jeudi, reculant de -0,5% à quelques dizaines de minutes de la clôture, alors que l'analyste Credit Suisse a annoncé en reprendre la couverture avec une recommandation 'Neutre', accompagnée d'un objectif de cours de 60 euros. 'Nous pensons que les perspectives à long terme de la division Ag sont bonnes, avec les synergies à court terme de la fusion Monsanto-Bayer et une croissance à long terme tirée par d'importants nouveaux lancements à partir du milieu des années 2020', estime le broker.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.87%