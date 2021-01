Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : émet 4 milliards d'euros d'obligations Cercle Finance • 08/01/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) -Bayer AG annonce avoir placé avec succès des obligations senior d'un volume total de 4 milliards d'euros. L'émission comprend quatre tranches et s'adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels. Les obligations ont été sursouscrites environ trois fois, affirme Bayer qui a l'intention de coter les obligations en euros sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Le produit sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le refinancement de la dette existante, indique l'entreprise. Les quatre tranches d'un volume compris entre 0,8 et 1,2 milliard d'euros ont des maturités de 4 ans (à 0,05%), 8 ans (0,375%), 10,5 ans (0,625%) et 15 ans (1%). Les billets devraient être notés respectivement Baa1, BBB et BBB+ par Moody's, Standard & Poor's et Fitch, annonce Bayer. 'Le niveau élevé de sursouscription et la forte demande des investisseurs pour nos nouvelles obligations reflètent également la confiance des marchés financiers dans le développement de Bayer', a déclaré Wolfgang Nickl, le directeur financier de Bayer.

