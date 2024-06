Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: dix 'blockbusters' attendus dans les cultures information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 14:44









(CercleFinance.com) - La division de protection des cultures de Bayer prévoit de lancer lors des dix années à venir dix 'blockbusters', des produits représentant un potentiel de ventes annuelles de plus de 500 millions de dollars.



Le groupe allemand a estimé à l'occasion de sa journée d'innovation agricole 2024 que son portefeuille de recherche et développement (R&D) pourrait générer un chiffre d'affaires annuel pouvant atteindre 32 milliards d'euros.



Parmi cette catégorie de produits à succès, Bayer indique que son système Preceon pourrait transformer la production mondiale de maïs en offrant une meilleure protection contre les conditions météorologiques.



D'après Bayer, Preceon pourrait ainsi générer plus de 1,5 milliard d'euros de ventes annuelles et représenter une surface mondiale totale de près de 90 millions d'hectares.





Valeurs associées BAYER 26.25 EUR XETRA -3.01%