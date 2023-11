Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: développe son réseau d'incubateurs en Chine et Japon information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration de sites supplémentaires de Bayer Co.Lab à Shanghai, en Chine, et à Kobe, au Japon en novembre 2023 et l'ouverture du site de Bayer Co.Lab à Berlin, en Allemagne en 2024. Bayer réalise ainsi l'expansion mondiale de son réseau d'incubateurs pour les sciences de la vie.



' Cette expansion améliore l'accès de Bayer aux innovations tout en offrant aux start-ups de biotechnologie un accès à la fois à des installations physiques et à un soutien complet, garantissant ainsi un environnement propice à la croissance ' indique le groupe.



' L'expansion du réseau d'incubateurs Bayer Co.Lab est un élément clé de la stratégie d'innovation de notre entreprise : trouver des solutions aux défis urgents en matière de soins de santé et aux besoins médicaux non satisfaits grâce à des approches collaboratives ', a déclaré Juergen Eckhardt, M.D., responsable du développement commercial, des licences et de l'innovation dans le secteur pharmaceutique. chez Bayer SA.





