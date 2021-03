Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : deux nouveaux administrateurs au conseil Cercle Finance • 12/03/2021 à 10:29









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi que son conseil d'administration allait proposer la nomination de Fei-Fei Li et d'Alberto Weisser aux postes d'administrateurs indépendants. Ces nominations seront soumises au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale prévue le 27 avril, précise le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand dans un communiqué. Fei-Fei Li, professeure d'informatique à Stanford, est l'ancienne directrice scientifique des programmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage des machines de Google Cloud. Alberto Weisser est l'ancien PDG du négociant allemand de graines oléagineuses et de céréales Bunge. Titulaire de trois nationalités (américaine, allemande et brésilienne), il parle anglais, allemand, portugais et espagnol.

Valeurs associées BAYER XETRA +0.34%